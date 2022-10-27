Помста за допомогу Україні. Російські хакери атакували сайт Кнесету

Кіберзлочинці залишили ізраїльським парламентарям зашифроване послання

Хакери з російського угруповання Killnet атакувани офіційний сайт парламенту Ізраїля. Про це повідомив «12 канал».

Хакери вдалися до традиційного способу DDos-атаки. Спеціалістам з безпеки за лічені хвилини вдалося відбити атаку, проте упродовж певного часу сайт Кнесету був недоступний, а депутати не мали доступу до своїх електронних скриньок.

Кіберзлочинці залишили парламентарям зашифроване послання, у якому звинуватили Ізраїль у допомозі Україні, зокрема повідомили, що атака є помстою за позицію країни та передачу Україні розвідданих.

Наразі в Єрусалимі побоюються, що ця атака могла бути лише початком, а більш масштабна може статись у день виборів – 1 листопада.

Як відомо, Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для боротьби з безпілотниками, які нібито поставляються Іраном Росії.

Killnet не вперше вдається до кібертерору. Кілька тижнів тому російські хакери атакували сайти американських аеропортів, а також вивели з ладу урядові сайти кількох штатів.

15 жовтня російські хакери атакували сайт адміністрації президента Болгарії Румена Радєва. Мотивом атаки стала «зрада Росії та постачання зброї Україні».

У серпні вебсайт Сейму Латвії, яка оголосила Росію державою-спонсором тероризму, атакували хакери – імовірно, проросійське угруповання Killnet.

Також 8 липня Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями також стоять хакери з російського угруповання Killnet.