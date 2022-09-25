Хакери показали у Криму ролик Зеленського із закликом росіян здаватися в полон

Хакери на телебаченні у Криму показали президента України, який закликає мобілізованих здаватися у полон

У телеефір в окупованому Криму запустили відеозапис зі зверненням президента України Володимира Зеленського. У ролику він закликав мобілізованих російських військових здаватися в полон або тікати. Відео транслювалося на «Первом канале» Росії.

«Поясню росіянам по-російськи, що відбувається. У містах Росії пройшли протести проти мобілізації. Нехай не масові, але вони були і є. І це показник. Не тільки у Москві і Петербурзі. Ми знаємо реальні настрої у регіонах Росії. Ми бачимо, що люди розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть», – каже у відеозверненні Зеленський.

На відео також показані кадри з мертвими російськими військовими, що загинули в Україні. На кадри накладено аудіозапис промови президента Росії Володимира Путіна, в якій той оголошує «часткову» мобілізацію. На ролику показані і відео протестів у російських містах та їхнього силового розгону.

Після цього Зеленський каже: «Протестуйте, боріться, тікайте або здавайтеся в український полон».

У відео президент також закликає жителів окупованих територій України берегти свої життя, допомагати знищувати окупантів, ховатися від російської мобілізації та намагатися виїхати на вільну територію.

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Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тисяч резервістів.

Також стало відомо, куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.