На Харківщині окупанти вдарили ракетами по ринку: багато поранених

Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – дитина

Російські терористи знову атакували Куп’янський район Харківщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють усі екстрені служби.

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Внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало семеро мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.

«Суспільне Харків» з посиланням на голову громади Валерія Приходька повідомляє, що усі постраждалі у важкому стані.

Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.

Раніше Служба безпеки України попередила, що протягом 9-10 січня проводитиме в одному з районів Харкова антитерористичні контрдиверсійні заходи.

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Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Про ситуацію в регіонах читайте тут.