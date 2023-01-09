На Харківщині окупанти вдарили ракетами по ринку: багато поранених
Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – дитина
Російські терористи знову атакували Куп’янський район Харківщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
«В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку», – йдеться в повідомленні.
На місці працюють усі екстрені служби.
Внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало семеро мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.
«Суспільне Харків» з посиланням на голову громади Валерія Приходька повідомляє, що усі постраждалі у важкому стані.
Внаслідок удару пошкоджені магазини та побиті вікна у будинках поряд.
Раніше Служба безпеки України попередила, що протягом 9-10 січня проводитиме в одному з районів Харкова антитерористичні контрдиверсійні заходи.
Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.
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