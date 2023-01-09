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Атака дрона на Чернігівщину та обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дрона на Чернігівщину та обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Ворог обстріляв житлові сектори Авдіївки, Бахмута, с. Карлівка, Торецька та Соледара
Нацполіція

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

Два обстріли за добу, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА. Пошкоджене цивільне авто. Інформація про жертви та інші руйнування наразі уточнюється. Вночі – без обстрілів.

Сумщина

Вночі здійснено обстріл південно-східної околиці Зноб-Новгородської громади. Ймовірно САУ , 17 прильотів. Без жертв. Також ввечері з території РФ здійснено обстріл Серединобудської громади. Без наслідків. Зранку з артилерії – шість «приходів», обстріляно територію Есманьської громади. Попередньо – без наслідків. Минулої доби 144 удари завдала російська армія по території Сумщини. Зокрема, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотінська громади. У всіх випадках – без жертв та постраждалих.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Малинівка, Новоандріївка, Лугівське, Щербаки, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Чарівне, Магдалинівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Степове, Плавні. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночі росіяни знову ударили по Нікопольщині з важкої артилерії. Під вогонь потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. Без жертв. Представники ДСНС продовжують обстеження місці ударів, наслідки атак з’ясовуються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ. На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено господарчі споруди. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілом вщент зруйновано приватний будинок, сталася масштабна пожежа. Без жертв.

Луганщина

На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії росіяни обстріляли райони Стельмахівки і М’ясожарівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу ворога зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вночі – обстріли по лінії фронту, зокрема, в районі с.Серебрянка Сіверської громади та м.Сіверськ. Обстріли околиць Званівської, Мар'їнської та Очеретинської громад. Напружена ситуація в районі Торецька, Авдіївки та Бахмута. Минулої доби під вогнем були Авдіївка (житловий сектор); Бахмут (житловий сектор); с.Карлівка (водосховище); Торецьк (житловий сектор); Соледар (житловий сектор); Курахове (територія енергетичного підприємства); с.Вовчанка (житловий сектор); смт.Курахівка (житловий сектор); Костянтинівка (територія «Костянтинівського заводу не формованих виробів»); Краматорськ (житловий сектор).

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон, завдано удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. Без жертв. В цілому за добу через російські удари у Херсонській області троє поранених. У Великоолександрівській громаді на міні підірвався місцевий житель. З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізували. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу.

Триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Теги: війна росія окупанти Україна

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