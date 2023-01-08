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СБУ попередила про антитерористичні заходи у Харкові: що буде обмежено

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
СБУ попередила про антитерористичні заходи у Харкові: що буде обмежено
СБУ проводитиме у Харкові антитерористичні заходи
фото з відкритих джерел

У Харкові можливі обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірки документів людей та огляди автівок

Служба безпеки України попередила, що протягом 9-10 січня проводитиме в одному з районів Харкова антитерористичні контрдиверсійні заходи. Про це йдеться на сторінці Управління СБУ у Харківській області.

Які саме заходи будуть у місті, спецслужба не уточнила. Проте СБУ розповіла, що до них залучать військову техніку, озброєння і радіотехнічні засоби. Також у цьому візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури 

Ці заходи проведть для підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури та виявлення можливих диверсійних груп. 

Мешканців міста попереджають, що протягом 9 та 10 січня у Харкові можливі обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірки документів людей та огляди автівок. 

Правоохоронці просять містян поставитися до цієї ситуації з розумінням, мати із собою документи та дотримуватися комендантської години.

Як відомо, Харків потерпає від регулярних обстрілів російських окупантів. 28 грудня Харків був вчергове обстріляний російським терористичними військами.

Теги: СБУ Харків населення озброєння документи

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