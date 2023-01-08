СБУ попередила про антитерористичні заходи у Харкові: що буде обмежено

У Харкові можливі обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірки документів людей та огляди автівок

Служба безпеки України попередила, що протягом 9-10 січня проводитиме в одному з районів Харкова антитерористичні контрдиверсійні заходи. Про це йдеться на сторінці Управління СБУ у Харківській області.

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Які саме заходи будуть у місті, спецслужба не уточнила. Проте СБУ розповіла, що до них залучать військову техніку, озброєння і радіотехнічні засоби. Також у цьому візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури

Ці заходи проведть для підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури та виявлення можливих диверсійних груп.

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Мешканців міста попереджають, що протягом 9 та 10 січня у Харкові можливі обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірки документів людей та огляди автівок.

Правоохоронці просять містян поставитися до цієї ситуації з розумінням, мати із собою документи та дотримуватися комендантської години.

Як відомо, Харків потерпає від регулярних обстрілів російських окупантів. 28 грудня Харків був вчергове обстріляний російським терористичними військами.