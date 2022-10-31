Хмельницькі депутати забрали землю у двох релігійних громад УПЦ МП

Рішення одностайно було ухвалено на позачерговій сесії

Сьогодні депутати Хмельницької міської ради проголосували за припинення права постійного користування земельними ділянками двох релігійних громад Хмельницької єпархії Української православної церкви (УПЦ МП). Це рішення підтримало 34 обранця, тобто усі присутні депутати на позачерговій сесії

Йдеться про земельні ділянки загальною площею 0,25 га.

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Як повідомив «Главкому» один із місцевих депутатів, ініціатором розгляду виступила постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Зокрема на засіданні комісії, яка зібралася перед сесією, депутати запропонували повернути землю релігійним громадам за умови, якщо вони вийдуть з УПЦ (МП) і перейдуть до Православної церкви України.

Співрозмовник «Главкома» зауважив, що на вказаній землі релігійні громади мали намір звести храми для богослужінь.

У рішенні сесії наголошується, що припиняючи право постійного користування земельними ділянками, міська рада керувалася законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» і рішенням позачергової сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 17 червня 2022 року.

Нагадаємо, у червні хмельницькі депутати доручили управлінню земельних ресурсів Хмельницької міської ради підготувати проєкт рішення щодо припинення права постійного користування на земельні ділянки, які надано Українській Православній Церкві Московського патріархату, Російській Православній Церкві в Україні та іншим релігійним організаціям для будівництва і обслуговування культових та інших будівель.

Нагадаємо, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.

Крім цього, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ.