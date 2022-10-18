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Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада блокує вихід парафій з Московського патріархату. ПЦУ звернулась до Зеленського
Синод звернувся до уряду та президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію
фото: pomisna.info

Священний Синод ПЦУ оприлюднив заяву

Сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ. Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

«Протягом попереднього часу Православною Церквою України двічі робилися публічні заяви щодо численних і систематичних фактів перешкоджання релігійним громадам у здійсненні їхнього права на вільний вихід з підпорядкування структурам Московського патріархату в Україні та долучення до Православної Церкви України. На жаль доводилося констатувати дотичність до створення таких штучних перешкод представників органів державної влади та місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри всі звернення, подібна практика продовжується. Що призвело до скандальної ситуації, коли орган, відповідальний за державно-церковні відносини, поширив рекомендації, якими ще більше ускладнювалася і бюрократизувалася «не проста процедура звільнення громади з московського ярма».

«На підставі цих рекомендацій як нібито обов’язкового до виконання документа посадова особа спеціальної служби висунула необґрунтовані вимоги до представників місцевої влади та релігійних громад. Гнівна реакція громадянського суспільства та швидкі рішення керівництва служби зупинили таку спробу. Однак ця ситуація лише підтвердила, що проблема набула комплексного характеру і тому потребує принципового розв’язання», – наголошується у зверненні.

Крім того, у документі за підписом митрополита Епіфанія йдеться, що впродовж понад чотирьох місяців під різними формальними приводами відбувається відкладання реєстрації статуту Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України. «У цей же час керівник служби, що відповідає за державно-церковні відносини, робить публічні коментарі, які дискредитують Православну Церкву України та захищають існуючу монополію структури Московського патріархату на богослужіння в українській святині. Священний Синод вважає таку ситуацію обурливою і абсолютно неприйнятною», – підкреслив Синод.

Не було вчинено дій на виконання понад пів року тому ухваленої постанови парламенту щодо передачі у власність єпархії ПЦУ приміщення кафедрального храму в Сімферополі, а також під надуманим приводом було продовжено процес внесення технічних змін до Статуту Донецької єпархії ПЦУ, що спричинило серйозні ускладнення для здійснення нею благодійної праці.

Священнослужителі вказують, що натомість у комунікації від керівництва органу, який має захищати в релігійній сфері Україну від російської гібридної агресії, систематично звучать наративи, цілком співзвучні зі штампами пропаганди Московського патріархату. «Зокрема це обвинувачення у «захопленні храмів», іменування релігійного об’єднання, що має лише 4% суспільної підтримки, «найбільшим», намагання видати заяви зборів цього об’єднання, які дотепер так повною мірою офіційно і не були опубліковані, за нібито реальне рішення про припинення підпорядкування цієї структури Московському патріархату тощо», – вказують ієрархи.

Вони вважають, що такі дії на державному рівні заохочують незаконний тиск на громади, що бажають полишити підпорядкування російській церковній структурі та системно поглиблюють проблеми.

Все це викликає серйозне занепокоєння у церкви й, у разі продовження системних перешкод, ПЦУ буде змушена захищати законні права громад та вірних через публічні протести. Також Синод звернувся до уряду та президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію. «Зі свого боку засвідчуємо, що ми жодним чином не бажаємо ускладнення ситуації. Однак всі дотеперішні спроби розв’язати проблеми через безпосередню комунікацію з відповідною державною службою виявилися малоплідними. Тому Священний Синод просить Кабінет міністрів України та президента України вжити заходів для розв’язання проблеми та нормалізації державно-церковних відносин, в які штучно внесене непорозуміння», – резюмують своє звернення в ПЦУ.

Нагадаємо, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії

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Теги: церква Українська православна церква Російська православна церква в Україні

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