СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника

Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

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Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали,

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України провели обшук у Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких). Водночас, як повідомили «Главкому» у пресслужбі СБУ, співробітники відомства проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).