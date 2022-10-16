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Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)
Військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині
фото з відкритих джерел

Рашист має пухлини на ногах, але ніхто його не лікує

Військовослужбовець РФ із запущеною формою стрептодермії (захворювання шкіри) розповідає дружині про медичне забезпечення на фронті й ненависть військових до Путіна. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, окупант скаржиться на пухлини на ногах та, за порадою дружини, рятується уринотерапією. Антибіотиків немає, тож він просто мочиться на рани.

Рашист також розповідає, що контракт закінчився, але керівництво зарахувало його до мобілізованих і додому, навіть попри хворобу, не відпускає.

«Сволота така, як ми його тут проклинаємо, не передати словами. І його пи#добратію тупорилу, яка сюди кинула нас», – каже окупант про Путіна.

Раніше військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців. У перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупант скаржиться, що «укропи» вже почали до нього підходити – 150 метрів. 

 

Теги: Додому окупанти медицина путін

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