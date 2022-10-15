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Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам
У Росії почалася мобілізація жінок
фото: Фонтанка

Жінки не мають жодного відношення до військової тематики

У Санкт-Петербурзі повістки прийшли мешканкам Невського та Приморського районів. Про це повідомляє російське видання «Фонтанка».

Жінки розповідають, що повістки вручають жінкам під підпис.

«Зателефонували до домофону, запитали по імені-по батькові, я сказала, що це я, і тільки потім запитала хто. Сказали, що з військкомату Приморського району хочуть вручити повістку для уточнення відомостей. Я подумала, вони прийшли вручити повістку чоловікові і сказала, що чоловіка немає. Відповіли, що їм потрібна я», – описує події 14 жовтня Катерина.

Двері вона відчиняти не стала і пояснила, що не є військовозобов'язаною і військового квитка не має. У відповідь петербурженці, як вона каже, запропонували сходити самій і все це повідомити. Пізніше Катерина знайшла у своїй поштовій скриньці повістку, частину якої було відрізано. До повістки прикріплений флаєр для контрактної роботи.

Росіянка уточнила, що працює в IT-компанії аудитором, а освіту здобувала за фахом інженер радіотехніки та електроніки. Дозвіл на зброю у мешканки Приморського району немає.

Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам фото 1

Олена, яка проживає в Невському районі, каже, що напередодні знайшла повістку на своє ім'я в поштовій скриньці: «Я мама трьох дітей у декреті, молодшій два місяці. Розумію, що це все пустушки, але серце затремтіло. Дозволу на зброю немає, взагалі жодного стосунку не маю до військової тематики». До декрету Олена працювала директором у фірмі у сфері громадського харчування. Виявивши повістку, вона звернулася зі зверненням до районної прокуратури.

Мобілізація в РФ: окупанти продовжують вручати повістки жінкам фото 2

У пресслужбі адміністрації Невського району сказали, що раніше скарг на виписані жінкам повістки не отримували. Усі такі документи є помилкою. 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну. 

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів

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Теги: влада документи мобілізація окупанти поліція путін росіяни смерть фронт харчування

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