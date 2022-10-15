Зеленський повідомив, скільки окупантів вже загинули на фронті в Україні

Загальні втрати російської армії тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч

За словами глави держави, українська армія послідовно знищує логістику ворога, його склади та штаби.

Загальні втрати російської армії у повномасштабній війні проти України наближаються до 65 тисяч, проте навіть 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль замислитись. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Загальні втрати ворога тільки убитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали свої життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність», – сказав він.

За словами глави держави, українська армія послідовно знищує логістику ворога, його склади та штаби.

«Ми робимо все, щоб зменшити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні склади й штаби», – заявив очільник держави.

Водночас президент наголосив, що з огляду на те, як у РФ триває «могилізація», навіть 100 тисяч загиблих громадян Росії «не спонукатимуть кремль про щось задуматись».

«Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільного світу самого себе від російського терору і шантажу: захист санкціями, захист допомогою Україні; тільки повне витіснення окупантів з української землі і демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, триває двісті тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.