Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)

Рашист скаржиться на обстріли і переживає, що не вціліє

Військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців. У перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупант скаржиться, що «укропи» вже почали до нього підходити – 150 метрів, 100 метрів…

«Позавчора як почали стріляти в нас, ледь душа не випала. Сонце, я не знаю, коли додому взагалі приїду. Я хочу додому приїхати хоча б цілим», – скаржиться рашист.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.