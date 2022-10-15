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Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)
Окупанти бояться ЗСУ
фото з відкритих джерел

Рашист скаржиться на обстріли і переживає, що не вціліє

Військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців. У перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, окупант скаржиться, що «укропи» вже почали до нього підходити – 150 метрів, 100 метрів…

«Позавчора як почали стріляти в нас, ледь душа не випала. Сонце, я не знаю, коли додому взагалі приїду. Я хочу додому приїхати хоча б цілим», – скаржиться рашист.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: Додому рашист українці

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