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Кількість жертв унаслідок ударів РФ по Херсону зросла до 19 загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кількість жертв унаслідок ударів РФ по Херсону зросла до 19 загиблих
Зросла кількість жертв російських ударів по Херсону
фото: Офіс Генпрокурора

47 людей були травмовані внаслідок обстрілу

Кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня зросла до 19 людей, 47– поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час телемарафону.

Як повідомлялося, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Як повідомлялося, під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. 

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