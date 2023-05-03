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Окупанти знову вдарили по Херсонщині: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знову вдарили по Херсонщині: є загиблі
Степанівку росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу загинули працівники обленерго, які виконували відновлювальні роботи

Російські загарбники 3 травня атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини. Загалом кількість загиблих внаслідок ударів по області за день зросла до семи. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

«В обід російська армія атакувала Степанівку, загинуло три людини: двоє на місці обстрілу, одна у кареті «швидкої». Загиблі – працівники обленерго, які виконували відновлювальні роботи», – зазначив він.

Зазначається, що Степанівку атакували з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, очільник ОВА уточнив, що росіяни вдарили з артилерії по гіпермаркету у Херсоні. Постраждали працівники та відвідувачі: три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, їх шпиталізували до медзакладу.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

До слова, з 20:00 5-го травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8-го травня.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

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