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Росіяни масовано обстрілюють Херсонщину: загинуло 12 людей, багато поранених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни масовано обстрілюють Херсонщину: загинуло 12 людей, багато поранених
У Херсоні загинули 12 мирних жителів
фото ілюстративне

Наразі обстріли тривають.

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Херсонщині загинули 12 мирних жителів. Ще понад 20 – отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці нагадали, що також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Наразі обстріли тривають.

Вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік.

Як повідомлялося, під час сьогоднішнього обстрілу Херсона росіяни влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок чого поранена дитина, її госпіталізували. Також під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. 

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.

Теги: обстріл прокурор Херсон чоловік місто поранення росіяни дитина

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