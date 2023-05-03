Обстріл Херсона: росіяни влучили у пасажирський вагон

«Укрзалізниця» закликає зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями

Поранено провідника, йому надається допомога

Під час сьогоднішньої російської атаки Херсону зафіксовано влучання у пасажирський вагон. Відомо про поранення провідника. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв», - йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» закликає зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями.

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Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли залізничний вокзал Херсона.Попередньо, одна людина загинула, ще троє цивільних – поранені.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона.

Також загарбники атакували село Степанівка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинули три людини.