Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі

НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні

Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

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Співрозмовник Liga.net в правоохоронних органах розказав, що 20 липня Степанову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.

Також, вважає слідство, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю.

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У викритті схеми, яка існувала у поліграфкомбінаті «Україна», взяли участь слідчі не лише з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, та ще один українець, якого вважають пособником.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Степанова було звільнено з посади. В інтерв’ю «Главкому» він зазначив, що пропозиція написати заяву про відставку була для ексміністра повною несподіванкою. Адже напередодні звільнення прем’єр-міністр Шмигаль у розмові зі Степановим наголосив, що жодних претензій до нього не має.