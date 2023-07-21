Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі
Загалом у справі п'ятеро підозрюваних, крім Степанова
фото з відкритих джерел

НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні

Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я. Про це повідомляє пресслужба НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної  компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі фото 1

Співрозмовник Liga.net в правоохоронних органах розказав, що 20 липня Степанову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.

Також, вважає слідство, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів, що дозволяло їм отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Кабінет міністрів за ініціативи НАБУ і САП припинив ці виплати на початку 2022 року.

НАБУ стверджує, що частину грошей у розмірі майже $1,5 млн головний підозрюваний легалізував в Україні, зокрема шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю.

У викритті схеми, яка існувала у поліграфкомбінаті «Україна», взяли участь слідчі не лише з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, та ще один українець, якого вважають пособником.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Степанова було звільнено з посади. В інтерв’ю «Главкому» він зазначив, що пропозиція написати заяву про відставку була для ексміністра повною несподіванкою. Адже напередодні звільнення прем’єр-міністр Шмигаль у розмові зі Степановим наголосив, що жодних претензій до нього не має.

Читайте також: Максим Степанов: Президент у вічі не сказав, які до мене претензії
Теги: Міністерство охорони здоров'я слідство документи Україна Максим Степанов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі
Колишній очільник МОЗ Степанов отримав підозру: деталі
Пропагував ідеї священників РПЦ. Ексвикладач одного з ліцеїв Києва отримав підозру
Пропагував ідеї священників РПЦ. Ексвикладач одного з ліцеїв Києва отримав підозру
McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні
McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні
Скандал у Житомирі. Мер після «кривавого подарунку» передумав витрачати кошти на бруківку
Скандал у Житомирі. Мер після «кривавого подарунку» передумав витрачати кошти на бруківку
Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації
Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
17K
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
15K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
7441
У Росії затримано терориста Гіркіна
7329
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту