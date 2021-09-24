Була розмова з президентом. Степанов вперше розказав, як його звільняли з посади міністра

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова відправили у відставку 18 травня. «За» проголосували 292 депутати з майже усіх фракцій та груп. Лише «Батьківщина» вийшла із зали усім складом і не голосувала

«Мудра людина коли заходить до кабінету, одразу ж повинна подумати, як з нього виходитиме»

Пропозиція написати заяву про відставку була для ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова повною несподіванкою, повідомив в інтерв’ю «Главкому» колишній чиновник. Адже напередодні звільнення прем’єр-міністр Шмигаль у розмові зі Cтепановим наголосив, що жодних претензій до нього не має.

«Я розумів, що в будь-якому випадку колись залишу цю посаду. Мудра людина коли заходить до кабінету, одразу ж повинна подумати, як з нього виходитиме. Інша справа, що я планував пропрацювати триваліший термін, аби провести глобальні зміни, важливі для медичних працівників, пацієнтів і галузі в цілому. Тому пропозиція подати заяву про відставку для мене була повною несподіванкою», – сказав колишній міністр.

Зі слів Степанова, під час розмови з президентом глава держави повідомив, що його відставки хоче прем’єр-міністр.

«Думаю, Володимир Олександрович на момент нашої розмови вже прийняв це рішення. Проте сказав, що таке бачення має прем’єр-міністр. А чому для мене це стало несподіванкою? Після того, як депутати збирали підписи у Верховній Раді за моє звільнення, я мав відверту розмову з прем’єром. Він запевнив: жодних претензій до мене і моєї роботи у нього немає», – наголосив ексміністр.

У розмові з «Главкомом» він зізнався, що й досі стежить за тим, що відбувається в країні, особливо у системі охорони здоров‘я.

«Дуже багато сил я поклав на те, щоб змінити ситуацію в українській медицині. Звісно, багато чого не встиг. Неможливо провести радикальні та відчутні зміни у цілій галузі за пів року або рік. Всі плани реформ медичної системи я одразу робив на декілька років: на три, чотири, п’ять. А «забіги на коротку дистанцію» в країні треба припиняти, адже вони результату не дають, тільки сіють хаос і нерозуміння глобального вектору», – переконаний Максим Степанов.

Нагадаємо, 18 березня Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Претензією до керівника Міністерства охорони здоров'я став провал вакцинації від коронавірусу.

Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований. Через соцмережі він поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

До слова, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський анонсував відставки в уряді, однак не уточнив, хто залишиться без посади.

Тим часом серед депутатів ходять чутки, що наступного тижня у відставку відправлять спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.