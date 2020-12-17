Кому виписувати штраф? В Україні поліція зупинила Tesla на автопілоті за перевищення швидкості

Водій у цей час сидів на задньому сидінні і провину не визнає

Український YouTube-блогер Роман Алексенко на каналі ORJEUNESSE виклав відео на якому поліція зупинила його автомобіль Tesla, що їхав на автопілоті. Алексенко у цей час знаходився на задньому сидінні автівки.

Автомобіль зупинили патрульні поліцейські і намагалися звинуватити блогера у перевищенні швидкості, а той, своєю чергою, наполягав на тому, що не був за кермом. Потім поліцейські звинуватили його у тому, що він задавав параметри автопілоту. На це Алексенко заявив, що параметри швидкості задає Google maps, а також «автопілот не можна налаштувати більше дозволеної швидкості».

Потім вони посперечалися щодо правил дорожнього руху і дозволеної швидкості на цій ділянці. За словами поліцейського, 116 кілометрів на годину – це більше, ніж дозволена швидкість на автодорозі, по якій їхав Tesla. Допустима швидкість у межах міста – 50 кілометрів на годину.

Алексенко вказав, що згідно з ПДР, поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47, дозволяється рух зі швидкістю: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 – не більше 130 км/годину, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більше 110 км/годину, на інших автомобільних дорогах – не більше 90 км/годину.

Чим же у підсумку закінчилася суперечка, невідомо.

Нагадаємо, що Tesla призупинить виробництво Model S і Model X.