Китайці поставили рекорд з покупок Tesla

Tesla продала 21 604 електрокара в Китаї в листопаді

Продажі автомобілів в Китаї ростуть п'ятий місяць поспіль, особливо помітний попит на електромобілі Tesla.

Про це пише Bloomberg.

Роздрібні продажі легкових автомобілів і позашляховиків збільшилися на 7,8 відсотка в порівнянні з попереднім роком, склавши 2,11 мільйона одиниць в листопаді. Оптові продажі екологічних машин подвоїлися (до 169 тисяч одиниць). Tesla продала 21 604 електрокара в Китаї в листопаді. Це стало рекордним показником для автовиробника.

Tesla стабільно збільшувала продажу в Китаї після того, як близько року тому почала поставки седанів місцевого виробництва. Проте конкуренція в преміальному сегменті електромобілів посилюється, а конкуренти, включаючи Nio і Xpeng Inc., залучають більше покупців.

Згідно з опитуванням, більше половини китайських споживачів, які планують купити новий автомобіль, вважали за краще б придбати електрокар. Експерти прогнозують зростання цього сегмента ринку в наступному році.

У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів доларів. Автогігант поставив черговий рекорд, який дозволить виробнику електромобілів стати шостою за величиною компанією в індексі S & P 500.

Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.