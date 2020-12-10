Китайці поставили рекорд з покупок Tesla
Tesla продала 21 604 електрокара в Китаї в листопаді
Продажі автомобілів в Китаї ростуть п'ятий місяць поспіль, особливо помітний попит на електромобілі Tesla.
Про це пише Bloomberg.
Роздрібні продажі легкових автомобілів і позашляховиків збільшилися на 7,8 відсотка в порівнянні з попереднім роком, склавши 2,11 мільйона одиниць в листопаді. Оптові продажі екологічних машин подвоїлися (до 169 тисяч одиниць). Tesla продала 21 604 електрокара в Китаї в листопаді. Це стало рекордним показником для автовиробника.
Tesla стабільно збільшувала продажу в Китаї після того, як близько року тому почала поставки седанів місцевого виробництва. Проте конкуренція в преміальному сегменті електромобілів посилюється, а конкуренти, включаючи Nio і Xpeng Inc., залучають більше покупців.
Згідно з опитуванням, більше половини китайських споживачів, які планують купити новий автомобіль, вважали за краще б придбати електрокар. Експерти прогнозують зростання цього сегмента ринку в наступному році.
У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів доларів. Автогігант поставив черговий рекорд, який дозволить виробнику електромобілів стати шостою за величиною компанією в індексі S & P 500.
Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.
У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.
Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.
Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.
До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.