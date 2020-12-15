Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X

Попит на дорогі електромобілі падає, Tesla призупинить виробництво Model S і Model X

Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня

Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

У розпорядженні CNBC виявився електронний лист Tesla, в якому йдеться про те, що Model X і Model S не будуть робитися протягом 18 днів

Після виходу електрокара Tesla Model 3 в 2016 році продажі компанії, так само як і вартість її акцій, злетіли до небес.

Бюджетне авто сподобалося сотням тисяч покупців у США і по всьому світу, і Tesla навіть не встигала поставляти Model 3 всім своїм клієнтам.

Разом з цим, популярність преміальних моделей Model S і Model X почала падати. Керівництво Tesla намагалося реанімувати попит цих авто шляхом зниження цін на них, але й ця спроба не увінчалася успіхом.

Днями джерела у Tesla повідомили про те, що компанія може тимчасово зупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на електрокари.

Якщо дані підтвердяться – завод закриють на 18 днів, в період з 24 грудня по 11 січня.

Працівникам, задіяним на збірці Model X і Model S, буде оплачено тиждень простою і святкові дні, що випадають на цей період. А ще їм обіцяні «обмежені можливості оплати» в разі роботи з іншими командами.

У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів доларів. Автогігант поставив черговий рекорд, який дозволить виробнику електромобілів стати шостою за величиною компанією в індексі S&P 500.

Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.