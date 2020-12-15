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    Авто

    Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X

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    Попит на дорогі електромобілі падає, Tesla призупинить виробництво Model S і Model X - Попит падає: Tesla призупинить виробництво Model S і Model X
    Попит на дорогі електромобілі падає, Tesla призупинить виробництво Model S і Model X
    Фото: autoexpress.co.uk

    Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня

    Каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі. Зупинка виробництва авто запланована між 24 грудня і 11 січня.

    Про це повідомляє телеканал CNBC.

    У розпорядженні CNBC виявився електронний лист Tesla, в якому йдеться про те, що Model X і Model S не будуть робитися протягом 18 днів

    Після виходу електрокара Tesla Model 3 в 2016 році продажі компанії, так само як і вартість її акцій, злетіли до небес.

    Бюджетне авто сподобалося сотням тисяч покупців у США і по всьому світу, і Tesla навіть не встигала поставляти Model 3 всім своїм клієнтам.

    Разом з цим, популярність преміальних моделей Model S і Model X почала падати. Керівництво Tesla намагалося реанімувати попит цих авто шляхом зниження цін на них, але й ця спроба не увінчалася успіхом.

    Днями джерела у Tesla повідомили про те, що компанія може тимчасово зупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на електрокари.

    Якщо дані підтвердяться – завод закриють на 18 днів, в період з 24 грудня по 11 січня. 

    Працівникам, задіяним на збірці Model X і Model S, буде оплачено тиждень простою і святкові дні, що випадають на цей період. А ще їм обіцяні «обмежені можливості оплати» в разі роботи з іншими командами.

    У грудні ринкова капіталізація Tesla перевищила 600 мільярдів доларів. Автогігант поставив черговий рекорд, який дозволить виробнику електромобілів стати шостою за величиною компанією в індексі S&P 500.

    Нагадаємо, що Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії та переїхав до Техасу.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас, щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

    У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб-квартира The Boring Company.

    Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

    Крім того, Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

    До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.

    Теги: США завод Tesla Ілон Маск SpaceX
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