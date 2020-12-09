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    Акції Facebook, Microsoft, Tesla та Visa допустили до обігу в Україні

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    <span>Також Нацкомісія допустила до обігу інвестпаі інвестиційного фонду Invesco QQQ Trust SM</span> - Акції Facebook, Microsoft, Tesla та Visa допустили до обігу в Україні
    Також Нацкомісія допустила до обігу інвестпаі інвестиційного фонду Invesco QQQ Trust SM

    Нацкомісія з цінних паперів допустила до обігу акції шести компаній 8 грудня

    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній, зокрема, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc і Advanced Micro Devices, Inc. Відповідне рішення схвалене НКЦПФР на засіданні 8 грудня.

    Нацкомісія також допустила до обігу в Україні інвестпаі інвестиційного біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

    «Українська біржа» та ПФТС з 30 липня 2019 року допустили до торгів акції американської компанії Apple.

    Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв у інтерв'ю FinClub ще в 2018 році казав:

    «Сама можливість для громадян купувати цінні папери нерезидентів існує і зараз. Але якщо ви хочете зробити це в застосунку до смартфона, давши вказівку своєму банку одним кліком, то до цього функціоналу нам ще довго йти. Щоб прийти до покупки через одну просту дію, необхідні колосальні вкладення. І всім нам ще треба багато працювати: і НКЦПФР, і НБУ, і Мінфіну, і Кабміну».

    Раніше повідомлялося, що у вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував створення фондового ринку в Україні.

    У жовтні очільник уряду зазначив, що створення фондової платформи може зайняти 3 роки, тоді як у вересні він заявляв про можливість побудови фондового ринку за 1 рік.

    Зазначимо, в Україні вже існує фондовий ринок із відповідною інфраструктурою у вигляді фондових бірж, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Проблемою є лише якість цієї інфраструктури та інвестиційних інструментів.

    НКЦПФР також розробляє законопроєкт, який унеможливіть діяльність фінансових пірамід.

    Теги: ринок біржа Tesla Facebook Apple Microsoft Visa Денис Шмигаль НБУ
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