Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)

Запорізька область вийшла на новий етап вдосконалення оборонних рубежів

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух відвідав одну з ліній оборони Запоріжжя, щоб впевнитись у надійності укріплень обласного центру. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Так, будувати фортифікаційні споруди почали ще на початку бойових дій. Як зауважили військові, правильно обладнані позиції не дозволять просунутися ворогу та допоможуть зберегти життя нашим воїнам. Важливо ще й те, що їх можна обладнати ліжками, а також утеплити.

Одну з таких конструкцій сьогодні продемонстрували очільнику регіону.

«Ця конструкція зроблена з хвилястої сталі, вона може витримати прильот великого снаряда, але її треба правильно встановити. Крім того, вистачить місця й для ліжок, є можливість зробити й опалення. Споруда одна з найміцніших, зручних та надійних наших, так скажімо, досягнень. Ми з батальйонною групою працюємо у 4 напрямках, підготовлюємо всі оборонні рубежі. Будівельних матеріалів й техніки нам вистачає, тому ми продовжуємо працювати безупинно», – розповів командир інженерного батальйону, майор ЗСУ Олександр Піковець.

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Крім того, керівник ЗОВА відвідав ще декілька локацій. Зауважив, що фортифікаційні споруди простягаються на сотні кілометрів на підступах до обласного центру.

«Ми почали укріплюватися ще з початку березня. Для цього всі об’єднали зусилля: і великі підприємства, і органи місцевого самоврядування, виконавча влада та наші військові. Неодноразово нам допомагали хлопці з усієї України, у тому числі деревиною та технікою. Наше головне завдання - своєчасно поставляти ті компоненти, які необхідно. Наприклад, ми подивилися гарні металеві споруди. Вони багаторазові, їх можна зібрати та знову розібрати. Зауважу, що цей рубіж внутрішній, фактично останній перед містом. Сподіваємося, що він нам не знадобиться», – підсумував Старух.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня під час повітряної тривоги в деяких районах Запоріжжя було чути вибухи.