Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)
Конструкція фортифікаційної споруди зроблена з хвилястої сталі
фото: Запорізька ОВА

Запорізька область вийшла на новий етап вдосконалення оборонних рубежів

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух відвідав одну з ліній оборони Запоріжжя, щоб впевнитись у надійності укріплень обласного центру. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Так, будувати фортифікаційні споруди почали ще на початку бойових дій. Як зауважили військові, правильно обладнані позиції не дозволять просунутися ворогу та допоможуть зберегти життя нашим воїнам. Важливо ще й те, що їх можна обладнати ліжками, а також утеплити.

Одну з таких конструкцій сьогодні продемонстрували очільнику регіону.

«Ця конструкція зроблена з хвилястої сталі, вона може витримати прильот великого снаряда, але її треба правильно встановити. Крім того, вистачить місця й для ліжок, є можливість зробити й опалення. Споруда одна з найміцніших, зручних та надійних наших, так скажімо, досягнень. Ми з батальйонною групою працюємо у 4 напрямках, підготовлюємо всі оборонні рубежі. Будівельних матеріалів й техніки нам вистачає, тому ми продовжуємо працювати безупинно», – розповів командир інженерного батальйону, майор ЗСУ Олександр Піковець.

9 фото
На весь екран

Крім того, керівник ЗОВА відвідав ще декілька локацій. Зауважив, що фортифікаційні споруди простягаються на сотні кілометрів на підступах до обласного центру.

«Ми почали укріплюватися ще з початку березня. Для цього всі об’єднали зусилля: і великі підприємства, і органи місцевого самоврядування, виконавча влада та наші військові. Неодноразово нам допомагали хлопці з усієї України, у тому числі деревиною та технікою. Наше головне завдання - своєчасно поставляти ті компоненти, які необхідно. Наприклад, ми подивилися гарні металеві споруди. Вони багаторазові, їх можна зібрати та знову розібрати. Зауважу, що цей рубіж внутрішній, фактично останній перед містом. Сподіваємося, що він нам не знадобиться», – підсумував Старух.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня під час повітряної тривоги в деяких районах Запоріжжя було чути вибухи.

Теги: війна росія Україна Запоріжжя Запорізька АЕС окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканець Донеччини перейшов на бік загарбників 
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 10:39
На Запоріжжі пролунали вибухи
На Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Сьогодні, 01:08
Окупанти перекидають техніку до Запоріжжя
Рашисти другий день поспіль перекидають техніку через Маріуполь на Запоріжжя (відео)
Вчора, 21:23

Події в Україні

Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)
Конструкції з унікальної сталі. Як обладнані оборонні рубежі Запоріжжя (фото)
РФ назвала нову дату «референдумів» на загарбаних територіях  
РФ назвала нову дату «референдумів» на загарбаних територіях  
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
Миколаїв здригнувся від гучного вибуху
За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)
За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)
Повітряні сили відзвітували про урожай за добу
Повітряні сили відзвітували про урожай за добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
155K
Данілов розповів, що довело його до сліз і чому лається Зеленський
132K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
120K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
52K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
28K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає

Новини

Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:33
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 вересня 
Сьогодні, 09:01
Кремль придумав, чим нагороджувати вояків за війну в Україні 
Сьогодні, 08:51

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту