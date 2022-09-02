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Рашисти другий день поспіль перекидають техніку через Маріуполь на Запоріжжя (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти другий день поспіль перекидають техніку через Маріуполь на Запоріжжя (відео)
Окупанти перекидають техніку до Запоріжжя
фото ілюстративне

На Запоріжжі зафіксували рух ворожої техніки

Російські війська другий день поспіль перекидає техніку через окупований Маріуполь на запорізький напрямок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо рух техніки на проспекті Металургів. Прямо зараз чергова колона рухається по місту в бік Запорізької області. Другий день поспіль велика активність переміщення», – зазначив він.

Андрющенко додав, що близько 20:00 у Запорізькій області зафіксували переміщення техніки окупантів. 

«Фіксуємо рух техніки. 20:00. Запорізька область. Три С-300; дві С-1, одна автівка РЕБ через с. Смирнове в бік с. Куйбишеве», – додав радник.

Нагадаємо, окупанти вантажівками вивозять награбоване майно із Херсона до Криму. Частина російських загарбників, які дислокувалися в тимчасово окупованому Херсоні втекли з міста разом із награбованим майном

Додамо,  триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Запоріжжя Маріуполь війна окупанти

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