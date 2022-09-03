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Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зрадник, який допомагав РФ на Запоріжжі, отримав 15 років тюрми
Мешканець Донеччини перейшов на бік загарбників 
фото з відкритих джерел

Зловмисника визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану 

Чималий термін ув’язнення отримав бойовик терористичної організації «ДНР», який у складі окупаційних угруповань РФ воював проти України на південному фронті. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої «народної міліції ДНР». Перебуваючи на «посаді» гранатометника, брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком повномасштабної агресії РФ він воював проти України у складі 129 стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області. Потім його призначили «охороняти» захоплені мости на Запоріжжі, які ворог використовував для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію.

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань. 

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що контррозвідка СБУ викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

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Теги: державна зрада СБУ АТО ЗСУ

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