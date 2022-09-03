На Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

Прильоти зафіксували поза межами міста

Вночі, 3 вересня, під час повітряної тривоги, в деяких районах Запоріжжя було чути вибухи. Про це повідомив секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв.

За його словами, це було відлуння прильотів за містом.

«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в деяких районах міста ви могли чути гучні звуки. За попередньою інформацією це було відлуння ворожих прильотів, які сталися поза межами міста», – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наразі деталі уточнюються. Куртєв також закликав містян зберігати спокій та дотримуватися усіх правил безпеки під час тривог.

Зазначимо, що вночі вибухи також пролунали у Харкові.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.