На Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Прильоти зафіксували поза межами міста
Вночі, 3 вересня, під час повітряної тривоги, в деяких районах Запоріжжя було чути вибухи. Про це повідомив секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв.
За його словами, це було відлуння прильотів за містом.
«Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в деяких районах міста ви могли чути гучні звуки. За попередньою інформацією це було відлуння ворожих прильотів, які сталися поза межами міста», – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що наразі деталі уточнюються. Куртєв також закликав містян зберігати спокій та дотримуватися усіх правил безпеки під час тривог.
Зазначимо, що вночі вибухи також пролунали у Харкові.
Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.
Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.
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