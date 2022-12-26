Контрнаступ на Луганщині: окупанти підсилюють Сватівський напрямок – DeepState

На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої в лісах Кремінної

На Луганщині в районі Сватове – Кремінна тривають позиційні бої. Російські окупанти перекинули до цього сектору додаткові сили, зокрема найманців із ПВК «Вагнер», зокрема колишніх ув'язнених. Про це повідомляє ресурс DeepState.

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«На Сватівському напрямку – продовжуються позиційні бої в лісах Кремінної. Ворог перекинув значні сили в даний сектор, у тому числі зеків із ПВК «Вагнер» і намагається відкинути наші сили з районів Майданчика та Червонопопівки. Поширене на каналах повідомлення про «взяття Кремінної» є простою вологою фантазією», – йдеться у публікації.

Також аналітики зазначають, що ситуація на даній ділянці фронту на Луганщині залишається складною та напруженою.

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На Донеччині на Бахмутському напрямку також йдуть запеклі бої. За даними експертів, на цій ділянці фронту ситуація «істотно погіршилася».

На багатьох ділянках від Спірного до Майорська російські війська розпочали серію атак.

На Авдіївському напрямі тривають бої у центрі Мар'їнки.

На запорізькій, таврійській ділянках, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю ситуація не змінилася.

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До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.