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Зеленський розповів про плани ворога перед Новим роком (відео)

glavcom.ua
Зеленський розповів про плани ворога перед Новим роком (відео)
Росія продовжить ракетний терор в Україні
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 305-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що темрява не заважатиме українцям приводити окупантів до нових їхніх поразок.

Також президент України привітав українців з Різдвом.

«України Українці! Українки! Сьогодні мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні. Дякую кожному нашому воїну – усім військовим. Усім бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, Військово-морським силам. Дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру та генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі – до наших кордонів, на які ми маємо вийти. Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку. Всім, хто волонтерить. Дякую всім нашим медикам і всім, хто рятує поранених на полі бою. Дякую всім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин самовіддано. Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранених... І всім, хто прийшов зараз у Херсоні, щоб допомогти. Щоб урятувати поранених від удару терористів на Різдво...

Артилерія та міномети проти звичайних херсонських вулиць... Нелюди! Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую всім, хто працює заради цього: усім слідчим групам, усім прокурорам, посадовцям і дипломатам. Дякую кожному й кожній, хто допомагає витягати українців з полону. Дякую всім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб. Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення. Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які утримують нашу стабільність. Дякую айтівцям, які обрали Україну. Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним. Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які не здалися минулої весни й які готуються до наступної. Дякую всім журналістам, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру в себе і в перемогу.

Дякую всім лідерам і народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи й наступного року, я вірю, разом з нами зроблять усе, щоб стати лідерами миру. Це можливо. Дорогі українці! Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності. Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений! Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

До відома, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

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Теги: росія Україна енергетика війна Володимир Зеленський

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