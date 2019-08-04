Контрольний пункт «Станиця Луганська» змінить графік роботи



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Російсько-окупаційні війська з 4 по 10 серпня здійснюватимуть заходи з розмінування території поблизу зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській - штаб ООС

З 4 по 10 серпня громадян пропускатимуть через лінію розмежування до 18:00 - штаб ООС

На контрольному пункті в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» у період з 4 по 10 серпня громадян пропускатимуть через лінію розмежування до 18:00. Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними української сторони Спільного центру по контролю та координації, російсько-окупаційні війська з 4 по 10 серпня здійснюватимуть заходи з розмінування території поблизу зруйнованого автомобільного мосту в Станиці Луганській.

«У зазначений період представники окупаційної адміністрації пропуск через лінію розмежування будуть здійснювати до 18:00», - йдеться у повідомленні.

В свою чергу командування Об'єднаних сил прийняло рішення також змінити режим роботи КПВВ для забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування.

«Відтак, контрольний пункт функціонуватиме до 18:00. Окрім того, громадян, що прямують на тимчасово окуповану територію України будуть пропускати до 17:30», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в українській стороні Спільного центру з контролю та координації повідомили, що наразі неможливо почати ремонт автомобільного мосту в Станиці Луганській через відсутність гарантій безпеки з боку проросійських бойовиків. Українські сапери не можуть приступити до розмінування території довкола мосту.