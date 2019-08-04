  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: 12 обстрілів, поранений військовий

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: 12 обстрілів, поранений військовий

    Бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї

    У суботу, 3 серпня, ворог вісім разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на неділю ще чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

    Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
    • поряд Павлополя – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

    • неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Майорськ– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
    • околиці Південного– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
    • поблизу Новолуганського – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
    • поряд Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новогоодського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

    «За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

    Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
    • двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
    • біля Широкиного – зі стрілецької зброї.
    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню..

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ