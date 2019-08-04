Доба на Донбасі: 12 обстрілів, поранений військовий



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Бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї

У суботу, 3 серпня, ворог вісім разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на неділю ще чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

поряд Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Майорськ– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Південного– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новогоодського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;

двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

біля Широкиного – зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню..