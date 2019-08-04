Доба на Донбасі: 12 обстрілів, поранений військовий
Бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї
У суботу, 3 серпня, ворог вісім разів порушував режим припинення вогню, а в ніч на неділю ще чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
- поряд Павлополя – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
- неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Майорськ– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
- околиці Південного– з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
- поряд Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новогоодського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення», - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:
- поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
- двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
- біля Широкиного – зі стрілецької зброї.