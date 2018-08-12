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    Події в Україні

    КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом повністю відновив роботу

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    КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом повністю відновив роботу

    КПВВ «Каланчак» працює в штатному режимі

    На адмінкордоні з окупованом Кримом повністю відновив роботу КПВВ «Каланчак».

    Про це повідомили в прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook.

    «КПВВ «Каланчак» працює в штатному режимі. Окупанти так і не пропускають ні людей, ні машини навпроти «Чаплинки», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на адміністративному кордоні з Кримом було тимчасово призупинено робота КПП «Каланчак» та КПП «Чаплинка» (з боку окупантів).

    Зазначалося, що контрольно-пропускний пункт «Чонгар» працює в штатному режимі. 

    До слова, сьогодні стало відомо, що кримський татарин пропав в окупованому Криму.

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