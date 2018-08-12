На межі з Кримом окупанти закрили один пункт пропуску



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КПВВ «Чаплинка»

В окупантів перебої з електроживленням

Окупаційні сили закрили так званий пункт пропуску на адміністративній межі АР Крим, який знаходиться навпроти КПВВ «Чаплинка». Про це інформує Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби.

За інформацією громадян, які прямували через КПВВ «Чаплинка», в так званому пункті пропуску окупантів, відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). Через таку обстановку у окупантів ні транспортні засоби, ні пішоходи не пропускаються.

Разом з тим, в контрольному пункті «Каланчак» фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів через роботи по відновленню бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформлюються встановленим порядком. Накопичення транспортних засобів на даний час відсутнє (перед КПВВ перебуває близько 25 автівок).

Пізніше стало відомо, що КПВВ «Каланчак» запрацював в штатному режимі.

КПВВ «Чонгар» працює в штатному режимі.

Прикордонники просять громадян врахувати дану інформацію при плануванні подорожі.

Нагадаємо, кримський татарин пропав в окупованому Криму.