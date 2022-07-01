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    Події в Україні

    Кримська журналістка пояснила махінацію окупантів із автобусом на Херсон

    Автобус з Криму на Херсон, попри заяви окупантів, так само їздитиме тільки до адмінмежі з Херсонщиною - Кримська журналістка пояснила махінацію окупантів із автобусом на Херсон
    Автобус з Криму на Херсон, попри заяви окупантів, так само їздитиме тільки до адмінмежі з Херсонщиною
    фото з колаборантських ЗМІ

    Колаборанти у Сімферополі анонсували «новий» формат перевезень, який функціонує з 2014 року

    Кримські і російські ЗМІ масово повідомили про «перший за вісім років автобусний маршрут» із окупованого Сімферополя до тимчасово захопленого під час повномасштабної війни Херсона.

    Втім,журналістка з Криму Валентина Самар на Facebook викрила брехню кримських колаборантів.

    Вона наголосила, що автобус компанії «Кримтролейбус» їхатиме за «новим» маршрутом тільки до адміністративної межі між Кримом і Херсонською областю. Після цього пасажири «прямого рейсу» змушені пересідати у автобус місцевого, херсонського перевізника.

    Але, заявила Самар, у такому форматі автобусне сполучення між Кримом і Херсонщиною функціонує з 2014 року: «А що, у останні 8 років не те ж саме було?».

    Нагадаємо, учора, 30 червня, російські окупанти заявили, що з липня запустять з Мелітополя до кримського міста Джанкой пасажирський потяг.

    Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що ворог таким чином планує використовувати цивільних людей, щоб прикриватися ними під час перевезення озброєння.

    Втім, кримська колабораційна влада уже заявила, що відкладає початок залізничного сполучення Криму з Мелітополем через питання безпеки.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Кримська журналістка пояснила махінацію окупантів із автобусом на Херсон