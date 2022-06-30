«Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного

Користувачі соцмереж активно обговорюють новину про здачу острова

Громадяни Російської Федерації не задоволені «актом доброї волі» своєї армії, яка вивела війська з українського острова Зміїний.

«Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявили в Міноборони РФ.

Однак, користувачі соцмереж вважають, що така тактика армії РФ не приведе до перемоги Росії у війні. Росіяни жаліються, що «наступним до здачі готується Крим та «Л/ДНР». Крім того, у коментарях можна побачити слова критики в бік Путіна та Шойгу. Росіяни вважають, що їх влада програє Україні.

Про те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».