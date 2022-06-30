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    Політика

    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного

    Українська армія повернула контроль над островом Зміїний - «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    Українська армія повернула контроль над островом Зміїний
    фото з відкритих джерел

    Користувачі соцмереж активно обговорюють новину про здачу острова

    Громадяни Російської Федерації не задоволені «актом доброї волі» своєї армії, яка вивела війська з українського острова Зміїний.

    «Тим самим світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявили в Міноборони РФ.

    Однак, користувачі соцмереж вважають, що така тактика армії РФ не приведе до перемоги Росії у війні. Росіяни жаліються, що «наступним до здачі готується Крим та «Л/ДНР». Крім того, у коментарях можна побачити слова критики в бік Путіна та Шойгу. Росіяни вважають, що їх влада програє Україні.

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    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного
    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного

    Про те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».

    Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

    Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

    Теги: Крим росія окупанти Міноборони війна Міноборони РФ Україна влада окупація #stoprussia
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    «Крим – наступний». Росіяни шоковані здачою Зміїного