Окупанти придумали, як непомітно перекидати зброю з Криму

Російські окупанти заявили, що 1 липня запустять з Мелітополя до Джанкоя (Крим) пасажирський потяг. Мер міста Іван Федоров зазначив, що ворог планує використовувати цивільних людей, щоб прикриватися ними під час перевезення озброєння. Про це повідомив міський голова у Telegram-каналі.

На території Мелітополя діє партизанський рух. Завдяки цьому підривався бронепотяг і рейки. За словами Івана Федорова, щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг.

«Щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння», – розповів Федоров.

Міський голова висловив сподівання, що місцеві жителі окупованих РФ терен не будуть користуватися такою «послугою».

«Це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей», – наголоси очільник Мелітополя.

Іван Федоров розповідав, що противник намагається залякати цивільних та зупинити спротив пропозиціями запровадити смертну кару. Наприклад, вони викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі та тепер невідомо, де його утримують.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Також українські військові повідомили, коли повернуться на Зміїний.