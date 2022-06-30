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    Політика

    Окупанти придумали, як непомітно перекидати зброю з Криму

    За традицією, російські військові будуть прикриватися мирними мешканцями - Окупанти придумали, як непомітно перекидати зброю з Криму
    За традицією, російські військові будуть прикриватися мирними мешканцями
    фото з відкритих джерел

    Щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг

    Російські окупанти заявили, що 1 липня запустять з Мелітополя до Джанкоя (Крим) пасажирський потяг. Мер міста Іван Федоров зазначив, що ворог планує використовувати цивільних людей, щоб прикриватися ними під час перевезення озброєння. Про це повідомив міський голова у Telegram-каналі.

    На території Мелітополя діє партизанський рух. Завдяки цьому підривався бронепотяг і рейки. За словами Івана Федорова, щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг.

    «Щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння», – розповів Федоров.

    Міський голова висловив сподівання, що місцеві жителі окупованих РФ терен не будуть користуватися такою «послугою».

    «Це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей», – наголоси очільник Мелітополя.

    Іван Федоров розповідав, що противник намагається залякати цивільних та зупинити спротив пропозиціями запровадити смертну кару. Наприклад, вони викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі та тепер невідомо, де його утримують.

    Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

    Також українські військові повідомили, коли повернуться на Зміїний.

    Теги: Крим росія окупанти війна потяг військові Україна озброєння окупація перевезення #stoprussia Іван Федоров
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    Окупанти придумали, як непомітно перекидати зброю з Криму