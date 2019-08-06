Зеленський прокоментував вбивство українських бійців на Донбасі



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Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче, - зазначив президент

Глава держави Володимир Зеленський прокоментував на власній Facebook-сторінці загибель 4 українських військових на Донбасі.

«Четверо українських військових загинули біля Павлополя від обстрілів з ручного протитанкового гранатомета. Хлібне перемир’я тривало 17 днів. Сьогоднішній інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому. Україна щиро прагне миру. І наше прагнення незмінне. Сьогодні весь світ побачив, хто саме миру не хоче», — зазначив він у повідомленні.

Президент також закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Мої щирі співчуття родинам загиблих героїв. Ми не припинимо працювати над закінченням бойових дій і не залишимо без відповіді жодну атаку на наших військових. Україна обов’язково буде єдиною і мирною. Слава Україні!», — підсумував президент.

Раніше секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четвероукраїнських військовослужбовців.

Напередодні, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив нового командувача операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ним став генерал-лейтенант Володимир Кравченко.