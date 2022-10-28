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Лікарні заповнені пораненими: командування рашистів приховує реальні втрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лікарні заповнені пораненими: командування рашистів приховує реальні втрати
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів по позиціях окупантів
фото: з відкритих джерел

На території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів

Військове командування росіян аби уникнути панічних настроїв серед особового складу, у будь-який спосіб намагається приховати свої реальні втрати, в лікарнях велика кількість поранених. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено вісім одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів», – йдеться в повідомленні.

Генштаб також повідомляє, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів по позиціях окупантів. «Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

Теги: поранення лікарня Херсонщина озброєння втрати Бахмут авіація

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