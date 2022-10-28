Окупанти вгатили по п’яти громадах Сумщини: близько 100 прильотів

Рашисти обстрілюють Сумщину з кулеметів, мінометів та АГС

За минулу добу, 27 жовтня, російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Так, вранці 27 жовтня окупанти випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки.

Також рашисти випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади.

Ворог бив із артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку. «Мінометний вогонь, 15 прильотів. І це ж додатково після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одне із сіл», – зазначив Живицький.

Увечері 27 жовтня окупанти з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади (усього 16 прильотів) та Великописарівської громади (8 прильотів з АГС). Також рашисти відкривали вогонь із кулеметів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни.