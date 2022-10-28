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Окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні
Окупанти хочуть відволікти увагу ЗСУ від справжніх процесів
фото з відкритих джерел

Українські захисники пильно стежать за діями рашистів на півдні

Російські окупанти намагаються розробити декілька планів дій на півдні України. Збройні сили України готові до будь-яких підступних маневрів ворога. Про це сказала керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що через велику кількість загарбники мають можливість «розшаровуватись на кілька епізодів».

«Так і відбувається. Вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега – це також досить красномовно. Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, підготовку до вуличних боїв – це також одна з характеристик їхньої поведінки», – розповіла Гуменюк.

За її словами, окупанти хочуть відволікти увагу ЗСУ від справжніх процесів. «Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ заздалегідь то в підриві ГЕС, то в підриві «брудної бомби», тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати для того, щоб створити ось це відволікання від справжніх процесів», – сказала Гуменюк.

Водночас вона додала, що наші захисники пильно стежать за діями рашистів і розуміють, що саме відбувається.

«В окупантів певна сум’ятиця є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як можуть розвиватись далі події», – підсумувала речниця ОК «Південь».

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що заяви окупантів про відступ із Херсона є нічим іншим, як інформаційною атакою зі спробами виманити українські війська з інших напрямків.

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».

Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ

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