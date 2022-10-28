Окупанти розробляють кілька сценаріїв розвитку подій на півдні
Українські захисники пильно стежать за діями рашистів на півдні
Російські окупанти намагаються розробити декілька планів дій на півдні України. Збройні сили України готові до будь-яких підступних маневрів ворога. Про це сказала керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що через велику кількість загарбники мають можливість «розшаровуватись на кілька епізодів».
«Так і відбувається. Вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега – це також досить красномовно. Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, підготовку до вуличних боїв – це також одна з характеристик їхньої поведінки», – розповіла Гуменюк.
За її словами, окупанти хочуть відволікти увагу ЗСУ від справжніх процесів. «Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ заздалегідь то в підриві ГЕС, то в підриві «брудної бомби», тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати для того, щоб створити ось це відволікання від справжніх процесів», – сказала Гуменюк.
Водночас вона додала, що наші захисники пильно стежать за діями рашистів і розуміють, що саме відбувається.
«В окупантів певна сум’ятиця є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як можуть розвиватись далі події», – підсумувала речниця ОК «Південь».
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що заяви окупантів про відступ із Херсона є нічим іншим, як інформаційною атакою зі спробами виманити українські війська з інших напрямків.
Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».
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