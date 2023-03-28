Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута
фото ілюстративне

На Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів

Протягом доби українські захисники ліквідували та поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута Донецької. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку «Гвоздика» та станцію радіоелектронної боротьби «Стриж»», – розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

Нагадаємо, триває триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.  Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 

Теги: військові місто населення ворог поранення Бахмут ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Глава Пентагону повідомив, коли сприятливий час для контрнаступу ЗСУ
Глава Пентагону повідомив, коли сприятливий час для контрнаступу ЗСУ
ПЦУ заходить у Лавру та візит Зеленського на Сумщину. Головне за 28 березня
ПЦУ заходить у Лавру та візит Зеленського на Сумщину. Головне за 28 березня
Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута
Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута
Зеленський перевірив оборону кордону на межі із Росією (фото, відео)
Зеленський перевірив оборону кордону на межі із Росією (фото, відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
22K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
21K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
13K
У Києві тривога тривала майже три години
12K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
12K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні

Новини

Заварили ворота, розпилили газ у храмі: Московський патріархат влаштував провокацію у Франківську
Сьогодні, 21:11
США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту