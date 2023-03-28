Ліквідовано 200 росіян: Череватий повідомив про успіхи ЗСУ біля Бахмута

На Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів

Протягом доби українські захисники ліквідували та поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута Донецької. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку «Гвоздика» та станцію радіоелектронної боротьби «Стриж»», – розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

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Нагадаємо, триває триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.