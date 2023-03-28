Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
фото: Генштаб

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ

Триває триста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.  Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 24 атаки противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них - Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вперше визнав величезні втрати Росії на Донбасі.

Читайте також:

Теги: Білорусь історія путін Генштаб Авдіївка Херсон президент місто озброєння населення втрати ворог Бахмут Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни виступають проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх
Низка європейських країн висловилися щодо недопущення спортсменів-окупантів до змагань
Вчора, 12:36
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії
ЗСУ відбили за добу понад 50 атак противника – Генштаб
25 березня, 18:15
Танцівник Полунін неодноразово захоплювався «ангелом» Володимиром Путіним
Балерун Полунін, що має тату Путіна, проігнорував зустріч із диктатором (відео)
22 березня, 15:47
Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки
Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки
21 березня, 02:30
Китай переживає не найкращі часи через російську агресію в Україні
Соратник Зеленського побачив, як Китай хоче рятувати Путіна
16 березня, 14:09
Олексій Данілов каже, що інформацію видання бере з неперевірених джерел
Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post
15 березня, 00:30
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бої під Бахмутом
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
У боях за Бахмут героїчно загинули батько та син
Батько накрив собою сина. У боях за Бахмут героїчно загинули воїни ЗСУ
9 березня, 16:05
Лавров та Блінкен коротко поспілкувались в Індії
Віч-на-віч із ворогом: як Блінкен виховував Лаврова під час засідання G20
2 березня, 19:55

Події в Україні

ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Верховний Суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Під Мелітополем підірвано підстанцію російських загарбників
Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду
Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
Прикордонник «зливав» ФСБ інформацію про охорону північних рубежів України: деталі
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
20K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
16K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
У Києві тривога тривала майже три години
8843
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
7748
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту