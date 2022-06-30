Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів (фото)

У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя

Внаслідок авіаудару пошкоджено НПЗ

Росіяни кинули практично всі сили на захоплення Лисичанська. Внаслідок обстрілів зруйновано відділ поліції та пошкоджено територію нафтопереробного заводу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про півгодини тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння. Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато», – йдеться в повідомленні.

Авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено. Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.

«Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди». Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут», – додав Гайдай.

29 червня окупантами обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки. Сьогодні зранку росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.