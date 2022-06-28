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    Події в Україні

    Лисичанськ усипаний мінами

    Росіяни знищують Лисичанськ - Лисичанськ усипаний мінами
    Росіяни знищують Лисичанськ
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Наступ окупантів на Лисичанськ може уповільнитися

    Лисичанськ Луганської області нашпигований протипіхотними мінами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що це розраховано на вбивство мирного населення.

    Пересуватися Лисичанськом небезпечно. Тож, влада закликає лисичан обмежити пересування вулицями міста.

    Гайдай також повідомив, що на окупованих територіях Луганщини знову палають ворожі склади. «Це може уповільнити наступ на Лисичанськ», – вважає він.

    Навколо Лисичанська точаться бої.

    Наразі відбувається «тиха» евакуація з міста, доставка гуманітарних вантажів ускладнена.

    Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 28 червня, сьогодні на Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Лисичанськ усипаний мінами