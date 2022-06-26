Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Лисичанськ потерпає від авіаударів (фото)

Лисичанськ вже майже не впізнати

Лисичанськ вже майже не впізнати

Окупанти здійснили обстріл «Азоту» та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку

Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми», – ідеться в повідомленні.

Гайдай також проінформував, що після відведення підрозділів наших військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

«Наостанок росіяни здійснили обстріл «Азоту» та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищам Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ», – сказав начальник ОВА.

Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.

Нагадаємо, окупанти ведуть бої в межах самого Лисичанська і досягли шахти та желатинової фабрики на околиці міста.

Також у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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