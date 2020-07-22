  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Лісова пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає

    • Розсилка
    У Луганській області&nbsp;через обстріл бойовиків загорівся ліс - Лісова пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає
    У Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс
    Фото: МВС

    До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 29 одиниць техніки

    Станом на вечір середи, 22 липня, немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник в результаті обстрілу бойовиків.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається. Працівниками лісового господарства проводиться оборювання периметру пожежі зі сторони с. Трьохізбенка, с. Лобачеве, с. Лопаскине та від р. Сіверський Донець. Сили ДСНС зосереджені зі сторони с. Трьохізбенка та с. Лопаскине. Створюється резерв сил ДСНС у смт Новоайдар», – йдеться у повідомленні.

    До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 29 одиниць техніки.

    Нагадаємо, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

    До слова, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.

    пожежа МВС Луганщина ДСНС обстріл рятувальники ліс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ