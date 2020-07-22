Лісова пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає



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У Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс Фото: МВС

До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 29 одиниць техніки

Станом на вечір середи, 22 липня, немає загрози населеним пунктам у Луганській області, поблизу яких спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник в результаті обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається. Працівниками лісового господарства проводиться оборювання периметру пожежі зі сторони с. Трьохізбенка, с. Лобачеве, с. Лопаскине та від р. Сіверський Донець. Сили ДСНС зосереджені зі сторони с. Трьохізбенка та с. Лопаскине. Створюється резерв сил ДСНС у смт Новоайдар», – йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 29 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

До слова, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.