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    Новини

    У столичній новобудові спалахнула пожежа (відео)

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    <p>Рятувальники ДСНС борються з вогнем, який охопив площу понад 200 квадратних метрів</p> - У столичній новобудові спалахнула пожежа (відео)

    Рятувальники ДСНС борються з вогнем, який охопив площу понад 200 квадратних метрів

    Скріншот з відео

    На вулиці Стеценка горить дах новобудови

    У столичному житловому комплексі на вулиці Стеценка горить дах новобудови.

    Про це ввечері у вівторок, 21 липня, повідомив паблік «Київ Оперативний».

    Відзначається, що будівля ще не введена в експлуатацію. На місце події вже прибули рятувальники ДСНС.

    Пожежа поширилася на територію понад 200 квадратних метрів. Інформації про постраждалих поки що немає.

    До слова, у Затоці вночі 20 липня горіли дві бази відпочинку.

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