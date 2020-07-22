У столичній новобудові спалахнула пожежа (відео)
Рятувальники ДСНС борються з вогнем, який охопив площу понад 200 квадратних метрів
Скріншот з відео
На вулиці Стеценка горить дах новобудови
У столичному житловому комплексі на вулиці Стеценка горить дах новобудови.
Про це ввечері у вівторок, 21 липня, повідомив паблік «Київ Оперативний».
Відзначається, що будівля ще не введена в експлуатацію. На місце події вже прибули рятувальники ДСНС.
Пожежа поширилася на територію понад 200 квадратних метрів. Інформації про постраждалих поки що немає.
До слова, у Затоці вночі 20 липня горіли дві бази відпочинку.