У столичній новобудові спалахнула пожежа (відео)



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Рятувальники ДСНС борються з вогнем, який охопив площу понад 200 квадратних метрів Скріншот з відео

На вулиці Стеценка горить дах новобудови

У столичному житловому комплексі на вулиці Стеценка горить дах новобудови.

Про це ввечері у вівторок, 21 липня, повідомив паблік «Київ Оперативний».

Відзначається, що будівля ще не введена в експлуатацію. На місце події вже прибули рятувальники ДСНС.

Пожежа поширилася на територію понад 200 квадратних метрів. Інформації про постраждалих поки що немає.

До слова, у Затоці вночі 20 липня горіли дві бази відпочинку.