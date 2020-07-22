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    Події в Україні

    У Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс

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    З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок - ДСНС - У Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс
    З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок - ДСНС

    На території Трьохізбенського лісництва загорілися суха трава і молодий ліс

    У Луганській області через обстріл бойовиків сталася пожежа поблизу села Лопаскино. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що на території Трьохізбенського лісництва загорілися суха трава і молодий ліс.

    «З метою надання допомоги працівникам лісового господарства залучено 16 автоцистерн та піротехнічний розрахунок ДСНС», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 7 липня в Луганській області спалахнула пожежа, для ліквідації якого залучили близько 450 військових. Тоді у вогні загинули п'ять осіб. Також у результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.

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