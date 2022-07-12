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    Події в Україні

    Литва передасть Україні ще одну партію військової допомоги

    Збройним силам України передадуть &laquo;вбивцю орків&raquo; - Литва передасть Україні ще одну партію військової допомоги
    Збройним силам України передадуть «вбивцю орків»
    фото: Андрюс Тапінас/Twitter

    Вартість допомоги перевищує €1 млн

    Україна отримає ще понад 100 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські безпілотники. Відповідну техніку закупали Литва. Про це повідомив литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас у Twitter.

    «Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist або Orc Killer», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, Литва передасть Україні 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. Все це обійшлося в більш, ніж один мільйон євро.

    Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

    Крім цього, вчора уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна радари Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва передасть Україні ще одну партію військової допомоги