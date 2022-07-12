Литва передасть Україні ще одну партію військової допомоги

Вартість допомоги перевищує €1 млн

Україна отримає ще понад 100 засобів протидії безпілотним літальним апаратам та радари до них. Антидрони допоможуть бійцям ЗСУ збивати російські безпілотники. Відповідну техніку закупали Литва. Про це повідомив литовський журналіст і телеведучий Андрюс Тапінас у Twitter.

«Ми купили для України 110 антидронів і назвали їх Orcrist або Orc Killer», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Литва передасть Україні 80 схвалених НАТО радарів Wingman, які дозволяють виявляти і збивати безпілотники на відстані до 5 км. Все це обійшлося в більш, ніж один мільйон євро.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist - Orc Killer.



Today we added 80 Wingman - NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022

Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

Крім цього, вчора уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ.