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  4. Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда
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    Економіка

    Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

    Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда
    фото ілюстративне

    У список потрапили бетон, деревина та спирт

    Сьогодні, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Про це заявила представник Литовської митниці, передає Reuters.

    У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

    За попередньою інформацією, припиниться транзит:

    • з 10 серпня вугілля та іншого твердого викопного палива;
    • з 5 грудня нафти;
    • з лютого нафтопродуктів.

    Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

    У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

    Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

    Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

    Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда