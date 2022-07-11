Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

Сьогодні, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Про це заявила представник Литовської митниці, передає Reuters.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

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