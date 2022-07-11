Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда
У список потрапили бетон, деревина та спирт
Сьогодні, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область РФ. Про це заявила представник Литовської митниці, передає Reuters.
У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.
За попередньою інформацією, припиниться транзит:
- з 10 серпня вугілля та іншого твердого викопного палива;
- з 5 грудня нафти;
- з лютого нафтопродуктів.
Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.
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