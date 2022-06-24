Третя світова? Литва заганяє Путіна у глухий кут

Російській диктатор близький до того, аби відкрити новий фронт

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Беларусы, а вы понимаете, что Сувалковский коридор придется пробивать вам? Ну, как, пробивать. Вашим пушечным мясом закидают. А потом по нему поедут ЗРК «Тор». Тоже недалеко, правда.

А там и штурм Вильнюса. А потом героическая оборона Минска.

«Беларусы. Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Но и ваше. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи – вы будете служить в её армии. Если вы будете служить в её армии – нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?

Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так – либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте. В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придётся стрелять в вас.

Вы это-то хоть понимаете?»

Полтора года назад написано. Пламенный привет всем вашим колесниковым с сердечками, нобелевским лауреатам с ботиночками на лавочках, франакам, протасевичам, тихановским и прочей розовой инфантильной массе, которая сделала все, чтобы вы, не дай бог, не снесли усатого фюрера, когда такой шанс еще был.

А вас предупреждали.

***

Вообще, Литва, конечно, сейчас сильно подняла ставки. Путин практически загнан в угол. А отступать он не умеет.

Собственно, есть только три варианта:

Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику и, понимая, всю бесперспективность такой войны, отказывается от нападения. Путин думает, что НАТО не станет воевать за Балтику, проглотит, как раньше Гданьск, и начинает войну. Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику, да и все равно уже, «мы попадем в рай, а они все сдохнут», и начинает войну.

Два к одному. Если бы у меня был тотализатор, даже не знаю, на что я принимал бы ставки.

Мммм, все такое интересное.

Британцы заявляют, что Сувалковский коридор сейчас является самым опасным местом в Европе. Что ж. Согласен с британскими Вангами. Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное.

Эстония говорит, что русские уже отработали учения с нанесением ракетных ударов по Балтии.

Ну, по крайней мере, закончится все быстрее. Не за десятилетия уже, а за годы. Цена, правда, будет совсем другой. Вместо десятков тысяч смертей – миллионы.

Но точка будет поставлена окончательная.

«Абрамсы» на Красной площади будут неизбежны.

Я-то, походу, не доживу уже. Но если кто останется после этой охоты, вы там фоточку мою на броню поставьте. И щелкните.

Если Красная площадь тоже останется, конечно.

Как и Москва.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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