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    Думки вголос

    Третя світова? Литва заганяє Путіна у глухий кут

    Росія погрожує Литві через перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградскої області - Третя світова? Литва заганяє Путіна у глухий кут
    Росія погрожує Литві через перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградскої області
    фото з відкритих джерел

    Російській диктатор близький до того, аби відкрити новий фронт

    Мовою оригіналу

    Беларусы, а вы понимаете, что Сувалковский коридор придется пробивать вам? Ну, как, пробивать. Вашим пушечным мясом закидают. А потом по нему поедут ЗРК «Тор». Тоже недалеко, правда.

    А там и штурм Вильнюса. А потом героическая оборона Минска.

    «Беларусы. Если вы проиграете, то Украина будет окружена вашим новым Союзным государством с трех сторон. И это очень ухудшит положение. Не только наше. Но и ваше. Если вы проиграете, Беларусь будет поглощена. Если Беларусь станет частью новой Империи – вы будете служить в её армии. Если вы будете служить в её армии – нам придется воевать с вами. Это-то вы понимаете?

    Осознайте главное. Нет вопроса «мирный протест» или «не мирный протест». Вопрос стоит так – либо вы будете воевать в Минске. С Лукашенко. Сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем. Поверьте. В новой союзной армии вы тоже станете оккупантами. Мы тоже окажемся по разные стороны баррикад. И нам придётся стрелять в вас.

    Вы это-то хоть понимаете?»

    Полтора года назад написано. Пламенный привет всем вашим колесниковым с сердечками, нобелевским лауреатам с ботиночками на лавочках, франакам, протасевичам, тихановским и прочей розовой инфантильной массе, которая сделала все, чтобы вы, не дай бог, не снесли усатого фюрера, когда такой шанс еще был.

    А вас предупреждали.

    ***

    Вообще, Литва, конечно, сейчас сильно подняла ставки. Путин практически загнан в угол. А отступать он не умеет.

    Собственно, есть только три варианта:

    1. Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику и, понимая, всю бесперспективность такой войны, отказывается от нападения.
    2. Путин думает, что НАТО не станет воевать за Балтику, проглотит, как раньше Гданьск, и начинает войну.
    3. Путин думает, что НАТО станет воевать за Балтику, да и все равно уже, «мы попадем в рай, а они все сдохнут», и начинает войну.

    Два к одному. Если бы у меня был тотализатор, даже не знаю, на что я принимал бы ставки.

    Мммм, все такое интересное.

    Британцы заявляют, что Сувалковский коридор сейчас является самым опасным местом в Европе. Что ж. Согласен с британскими Вангами. Начало Третьей мировой я сейчас расцениваю, как весьма вероятное.

    Эстония говорит, что русские уже отработали учения с нанесением ракетных ударов по Балтии.

    Ну, по крайней мере, закончится все быстрее. Не за десятилетия уже, а за годы. Цена, правда, будет совсем другой. Вместо десятков тысяч смертей – миллионы.

    Но точка будет поставлена окончательная.

    «Абрамсы» на Красной площади будут неизбежны.

    Я-то, походу, не доживу уже. Но если кто останется после этой охоты, вы там фоточку мою на броню поставьте. И щелкните.

    Если Красная площадь тоже останется, конечно.

    Как и Москва.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

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    Теги: Білорусь росія окупанти НАТО війна путін Литва Україна окупація #stoprussia
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    Третя світова? Литва заганяє Путіна у глухий кут